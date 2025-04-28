Nihat Kahveci'nin eşi Fulya Sever Kahveci: Asla evlenmem diyordum!
Eski futbolcu Nihat Kahveci, 2018 yılında eski manken Fulya Sever ile nikah masasına oturmuştu. Mutlu birliktelikleri süren ünlü çift, katıldıkları programda ilişkileri hakkında konuştu.
Şimdilerde yorumculuk yapan eski futbolcu Nihat Kahveci ve eşi Fulya Sever Kahveci, bir Youtube programına konuk oldu. 2018 yılında dünyaevine giren ve iki kızları olan ünlü çift, ilişkileri hakkında konuştu.
Eşiyle nasıl tanıştığını anlatan Fulya Sever Kahveci, yıllar sonra bir itirafta bulundu.
"NEYSE Kİ TANIŞTIĞIMIZDA FUTBOLU BIRAKMIŞTI"
Nihat Kahveci’yi futbolculuk yıllarından tanıdığını söyleyen Fulya Sever Kahveci, “Asla futbolcuyla evlenmem diyordum. Stresli çünkü. Amcam da yöneticiydi bir dönem. Neyse ki Nihat tanıştığımızda futbolu bırakmıştı” dedi.
"HAYATIMIN HER ANINDA FULYA VAR"
Eşine olan aşkından bahseden Nihat Kahveci ise "Hayatımın her anında Fulya var" ifadelerini kullandı.
Eski futbolcu, sözlerine "Fulya’yla her konuyu konuşurum; futbol, siyaset, gıda, tıp, tarih. İnanılmaz bir genel kültürü var" diye devam etti.
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