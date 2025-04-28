Nihat Kahveci'nin eşi Fulya Sever Kahveci: Asla evlenmem diyordum!

Şimdilerde yorumculuk yapan eski futbolcu Nihat Kahveci ve eşi Fulya Sever Kahveci, bir Youtube programına konuk oldu. 2018 yılında dünyaevine giren ve iki kızları olan ünlü çift, ilişkileri hakkında konuştu.

Eşiyle nasıl tanıştığını anlatan Fulya Sever Kahveci, yıllar sonra bir itirafta bulundu.

"NEYSE Kİ TANIŞTIĞIMIZDA FUTBOLU BIRAKMIŞTI"

Nihat Kahveci’yi futbolculuk yıllarından tanıdığını söyleyen Fulya Sever Kahveci, “Asla futbolcuyla evlenmem diyordum. Stresli çünkü. Amcam da yöneticiydi bir dönem. Neyse ki Nihat tanıştığımızda futbolu bırakmıştı” dedi.