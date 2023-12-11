Nilgün Belgün: Beni ilk tebrik eden Kenan Işık olmuştu

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alan Nilgün Belgün, usta oyuncu, yönetmen ve sunucu Kenan Işık'ı andı.

"KENAN IŞIK'LA FOTOĞRAFIMIZA RASTLADIM ALBÜMDE"

1995 yılında "Matruşka" oyunu kulisinde Işık ile çekilen fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunan Belgün, paylaşımına şu notu düştü:

"Kenan Işık’la bu fotoğrafımıza rastladım albümümde… Yıl 1995 ve biz Hadi Çaman’la birlikte 'Matruşka' adlı iki kişilik bir oyun oynuyoruz. Yönetmenimiz sevgili Kenan Işık sahneye koydu oyunumuzu benim isteğim ve ricamla. Çünkü Kenan Işık şahane bir oyun yönetmenidir. Öyle çok çalıştık ki yorgunluktan bitap düşmüştüm. Hiç unutamadığım bir yazı yazdı oyunun gala gecesi makyaj aynama. 'TİYATRO ÇİLELİ BİR İŞTİR. SİZ ÇİLE ÇEKTİKÇE GÜZELLEŞTİNİZ' Bu yazıyı kulis odama girince gördüm ve öyle duygulandım ki... Sahneye çıktım ve en güzel oyunumu oynadım o gece… İlk tebriğe gelen de yönetmenimiz Kenan Işık oldu. Şu anda bu yazıyı yazarken de aynı duygularla yazdım. İyi ki dediklerimden biridir 'Matruşka' ve yönetmenimiz Kenan Işık sanat yolculuğumda…"