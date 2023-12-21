Nilgün Belgün hastanelik oldu

Nilgün Belgün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla domuz gribine yakalandığını duyurdu. "Aşk ve Komedi" oyunuyla turneye çıkan oyuncu hastaneden bir kare paylaştı.

Belgüm paylaşımında "Sevgili Dostlar; Bende en sonunda salgın olan domuz gribine yakalandım. Turnenin sadece 2 oyununu oynayabildim, Yarınki Fethiye ve Muğla gösterilerimi ileri bir tarihe ertelemek zorunda kaldık. Yeni tarihleri en kısa zamanda sizlerle paylaşmış olacağım. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere…" ifadelerini kullandı.