Nilüfer Gürbüz ile Buğra Gülsoy'dan boşanma sonrası ilk paylaşım

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Buğra Gülsoy ile Nilüfer Gürbüz, 5 yıllık evliliklerini 1 Mart 2023'te sonlandırmıştı. Gülsoy ve Gürbüz'ün, 4 yaşındaki oğulları Cem'in velayetinin annede kaldığı öğrenilmişti.
Fikir ayrılıkları nedeniyle evliliklerini sonlandıran Buğra Gülsoy, eski eşi Nilüfer Gürbüz ve oğulları Cem ile boşanma sonrası bir araya geldi.
BOŞANMA SONRASI AİLE POZU
Oğullarıyla objektif karşısında poz veren Buğra Gülsoy ile Nilüfer Gürbüz, birlikte çekildikleri fotoğrafı da sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.
"AŞKIN GEÇİCİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"
Geçtiğimiz aylarda Ceyda Düvenci ile Bambaşka Sohbetler programına katılan Gülsoy “Aşkın geçici olduğunu düşünüyorum çünkü aşk merak arzusundan ibarettir. Sonrasında en kıymetli olan ve geriye kalan tek şey sevgidir. Sevgi kaldığı zaman uzun süreli oluyor. Eşim Nilüfer ile o sevginin uzun süredir devam ettiğini düşünüyorum. Eşim çok eğlenceli bir insandır. Ben biraz sıkıcıyım, derin depresyonlarım oluyor” demişti.