Nilüfer'den kızı Ayşe Nazlı Yumlu'ya sürpriz doğum günü

Pop müziğin usta isimlerinden Nilüfer, Kuşadası'nda sahnedeyken 23 yaşına giren kızına sürpriz yaptı. Ayşe Nazlı'yı sahneye davet eden Nilüfer, pasta üfletti.

"SEN BENİM HAYATIMIN EN DEĞERLİ VARLIĞISIN"



Nilüfer, kızına "Sen benim hayatımın en değerli varlığısın güzel kızım. Doğum günün kutlu olsun, nice mutlu güzel yılların olsun. İyi ki doğdun canım benim" sözleriyle seslendi.