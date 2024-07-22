Nilüfer'den kızı Ayşe Nazlı'ya: Yıllar su gibi aktı geçti

Pop müziğin usta isimlerinden Nilüfer'in kızı 24 yaşına bastı. Nilüfer, kızı Ayşe Nazlı'nın doğum günü için sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"HAYAT SANA TEŞEKKÜR EDERİM"

Ünlü isim, kızıyla paylaştığı kareye "Bugün 22 Temmuz. Benim kızımın doğum günü. Yıllar su gibi aktı geçti. Şimdi tam 24 yaşında genç bir hanım. Ne mutlu bana… Hayat sana teşekkür ederim" notunu düştü.