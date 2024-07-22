Nilüfer'den kızı Ayşe Nazlı'ya: Yıllar su gibi aktı geçti

Ünlü şarkıcı Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı, 24 yaşına bastı. Nilüfer, kızının doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Nilüfer'den kızı Ayşe Nazlı'ya: Yıllar su gibi aktı geçti

Pop müziğin usta isimlerinden Nilüfer'in kızı 24 yaşına bastı. Nilüfer, kızı Ayşe Nazlı'nın doğum günü için hesabından paylaşım yaptı.

"HAYAT SANA TEŞEKKÜR EDERİM"

Ünlü isim, kızıyla paylaştığı kareye "Bugün 22 Temmuz. Benim kızımın doğum günü. Yıllar su gibi aktı geçti. Şimdi tam 24 yaşında genç bir hanım. Ne mutlu bana… Hayat sana teşekkür ederim" notunu düştü.

Nilüfer'den kızı Ayşe Nazlı'ya: Yıllar su gibi aktı geçti - 1

Anne kızın fotoğrafına binlerce beğeni ve yorum geldi.

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