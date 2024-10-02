Nilüfer'den Reha Muhtar'ın sağlık durumu hakkında açıklama

Tedavisi devam eden Reha Muhtar'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama eski hayat arkadaşı Nilüfer 'den geldi.

"Genel durumu gayet iyi. Hastanede halen. Felçli kalma durumu yok. Gittim gördüm kendisini."

Snob Magazin'in haberine göre; ünlü şarkıcı, Reha Muhtar'ın son durumu için şu ifadeleri kullandı:

"SÜRATLE İYİLEŞİYOR"

Öte yandan birkaç hafta önce de Uğur Dündar, meslektaşı Muhtar'ın sağlık durumu hakkında yeni açıklama yapmış ve "Sevgili arkadaşım Reha Muhtar'ı yattığı hastanede ziyaret ettim. Doktorları; süratle iyileştiğini, artık rehabilitasyon aşamasına geçileceğini belirttiler. Meslektaşları ve sevenlerine duyurulur" ifadelerini kullanmıştı.