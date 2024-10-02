Nilüfer'den Reha Muhtar'ın sağlık durumu hakkında açıklama

19 Ağustos'ta beyin kanaması geçiren ve hastanede tedavi altına alınan Reha Muhtar'ın tedavisi sürüyor. Şarkıcı Nilüfer Yumlu, eski hayat arkadaşı Reha Muhtar'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Nilüfer'den Reha Muhtar'ın sağlık durumu hakkında açıklama

Gazeteci Reha Muhtar, 19 Ağustos'ta İstanbul'da evinde geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırılmış, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Tedavisi devam eden Reha Muhtar'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama eski hayat arkadaşı Nilüfer'den geldi.

Nilüfer'den Reha Muhtar'ın sağlık durumu hakkında açıklama - 1

"FELÇLİ KALMA DURUMU YOK"

Snob Magazin'in haberine göre; ünlü şarkıcı, Reha Muhtar'ın son durumu için şu ifadeleri kullandı:

"Genel durumu gayet iyi. Hastanede halen. Felçli kalma durumu yok. Gittim gördüm kendisini."

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"SÜRATLE İYİLEŞİYOR"

Öte yandan birkaç hafta önce de Uğur Dündar, meslektaşı Muhtar'ın sağlık durumu hakkında yeni açıklama yapmış ve "Sevgili arkadaşım Reha Muhtar'ı yattığı hastanede ziyaret ettim. Doktorları; süratle iyileştiğini, artık rehabilitasyon aşamasına geçileceğini belirttiler. Meslektaşları ve sevenlerine duyurulur" ifadelerini kullanmıştı.

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