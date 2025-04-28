Niran Ünsal: Volkan Konak'ı çok kıskandım
Ünlü sanatçı Volkan Konak, 31 Mart'ta Kıbrıs'taki bayram konserinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Şarkıcı Niran Ünsal da meslektaşı gibi sahnede ölmek istediğini açıkladı.
"Kuzeyin oğlu" lakaplı Volkan Konak, Kıbrıs'taki programı sırasında sahnede kalp krizi geçirdi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Konak, 58 yaşında hayatını kaybetti.
Volkan Konak için ilk tören İstanbul'da düzenlendi. Konak için öğle namazını müteakip Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde cenaze namazı kılındı.
TRABZON'DA TOPRAĞA VERİLDİ
Ünlü sanatçının cenazesi, baba ocağı Trabzon’un Maçka ilçesinde toprağa verildi. 31 Mart'ta yaşamını yitiren Volkan Konak'ın vefatı tüm sevenlerini yasa boğdu.
"HEP HAYALİMDİR"
Snob Magazin'in haberine göre; şarkıcı Niran Ünsal da meslektaşıyla ilgili konuştu.
Niran Ünsal, "Çok kıskandım, biliyor musunuz? Hep hayalimdir benim sahnede ölmek" dedi ve Konak için sevenlerinden alkış istedi.
Ünsal, sözlerini "Kuzeyin oğlu için söyleyelim, hayatta hiçbir şeyi kıskanmam ama gidişini kıskandım. Melekler yoldaşı olsun" diye noktaladı.
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