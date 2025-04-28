Niran Ünsal: Volkan Konak'ı çok kıskandım

"HEP HAYALİMDİR"

Snob Magazin'in haberine göre; şarkıcı Niran Ünsal da meslektaşıyla ilgili konuştu.

Niran Ünsal, "Çok kıskandım, biliyor musunuz? Hep hayalimdir benim sahnede ölmek" dedi ve Konak için sevenlerinden alkış istedi.



Ünsal, sözlerini "Kuzeyin oğlu için söyleyelim, hayatta hiçbir şeyi kıskanmam ama gidişini kıskandım. Melekler yoldaşı olsun" diye noktaladı.