Niran Ünsal'ın acı günü: Can kardeşim vefat etmiş

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık depremler 10 ilimizde büyük yıkıma sebep oldu. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgede hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bini geçti. Şarkıcı Niran Ünsal da 'Can kardeşim' dediği arkadaşının vefat ettiği haberini takipçileriyle paylaştı.

Niran Ünsal'ın acı günü: Can kardeşim vefat etmiş

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki , Hatay, Adana, Gaziantep, Malatya, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye'de büyük yıkımlara neden oldu. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği deprem, tüm Türkiye'yi yasa boğdu.

Şarkıcı Niran Ünsal da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 'Can kardeşim' dediği Ali adındaki arkadaşının vefat ettiği duyurdu.

"BU ACININ TARİFİ YOK"

Ünsal, paylaşımında "Ah oğlum, can kardeşim. Dört gündür ulaşmaya çalışıyorum. Hiçbir telefonuma yanıt alamadım, hiçbir mesaja geri dönüş yapmadın. Sosyal medya hesaplarından yazdım. Hiçbir mesajı görmedin ne eşin ne de sen. Dört gündür içimizde yanan ateş günden güne büyüyor. Ooooy oy ne söylesem ne yazsam bu acının tarifi yok" dedi.

Niran Ünsal'ın acı günü: Can kardeşim vefat etmiş - 1

"EŞİN VE ÇOCUĞUN BİZE EMANET"

Ünsal, sözlerini "Kardeşim yaşanan depremde İskenderun’da bugün enkaz altından çıkarılmış. Vefat haberini az önce öğrendim. Eşi ve çocuğu hayatta çok şükür fakat kendisi vefat etmiş. Çok üzgünüm Rabb’im seni rahmeti ile sarsın kuzum seni hiç kırmadım, üzmedim. Hakkını helal et oğlum. Eşin ve çocuğun bize emanet" diye noktaladı.

Karsu'dan bir iyi bir kötü haber geldi: Dualarım sizinle

Karsu'dan bir iyi bir kötü haber geldi: Dualarım sizinle

Haberi Görüntüle

MAGAZİN HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...