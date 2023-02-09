Niran Ünsal'ın acı günü: Can kardeşim vefat etmiş

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki deprem, Hatay, Adana, Gaziantep, Malatya, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye'de büyük yıkımlara neden oldu. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği deprem, tüm Türkiye'yi yasa boğdu.



Şarkıcı Niran Ünsal da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 'Can kardeşim' dediği Ali adındaki arkadaşının vefat ettiği duyurdu.



"BU ACININ TARİFİ YOK"

Ünsal, paylaşımında "Ah oğlum, can kardeşim. Dört gündür ulaşmaya çalışıyorum. Hiçbir telefonuma yanıt alamadım, hiçbir mesaja geri dönüş yapmadın. Sosyal medya hesaplarından yazdım. Hiçbir mesajı görmedin ne eşin ne de sen. Dört gündür içimizde yanan ateş günden güne büyüyor. Ooooy oy ne söylesem ne yazsam bu acının tarifi yok" dedi.



"EŞİN VE ÇOCUĞUN BİZE EMANET"



Ünsal, sözlerini "Kardeşim yaşanan depremde İskenderun’da bugün enkaz altından çıkarılmış. Vefat haberini az önce öğrendim. Eşi ve çocuğu hayatta çok şükür fakat kendisi vefat etmiş. Çok üzgünüm Rabb’im seni rahmeti ile sarsın kuzum seni hiç kırmadım, üzmedim. Hakkını helal et oğlum. Eşin ve çocuğun bize emanet" diye noktaladı.