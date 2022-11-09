Norveç Prensesi Martha Louise'den kraliyetten ayrılık kararı

Norveç Prensesi Martha Louise, kraliyetle ilgili resmi görevlerinden feragat ettiğini ve Norveç Kraliyeti'ni temsil etmeyeceğini duyurdu.

Martha, "Nişanlımın ve benim kraliyet ailesindeki pozisyonumla ilgili sorular bir süredir gündemdeydi. Resmi Kraliyet görevlerimi bırakmaya karar verdim" dedi.



Prensesin babası Norveç Kralı 5. Harald karar dolayısıyla üzüntüsünü dile getirdi



Prenses ünvanını koruyabilecek ancak ticari faaliyetlerinde ya da sosyal medyasında prenses ünvanını kullanamayacak.

TIP ALANINA ODAKLANACAK



Prenses Louise'in kendisini "Şaman" olarak tanımlayan nişanlısı Durek Verret'le birlikte alternatif tıp alanındaki işine odaklanacağı belirtiliyor



Louise'in nişanlısı Durek Verret "Spirit Hacking" isimli kitabında kanserin bir tercih olduğunu yazmış, bu olay kamuoyunda çiftin ilişkisi hakkında tartışmalara neden olmuştu



Prenses Louise web sitesinde corona virüse iyi geldiği iddiasıyla 222 dolara 'ruh düzenleyici' kolye satışı yapıyor. Ayrıca meleklerle konuşabildiğini iddia ediyor.



Prenses ve nişanlısının "alternatif tıp" olarak adlandırdığı işleri pek çok bilim insanı tarafından "saçmalık" olarak niteleniyor.