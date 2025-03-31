Nükhet Duru bilinmeyenlerini anlattı: İşte bileğindeki dövmenin anlamı
Ünlü sanatçı Nükhet Duru, Ceyda Düvenci ile Bambaşka Sohbetler'e konuk oldu. Oğlu Cem'in babası Dikran Masis'le evlendiği dönemi anlatan Duru, eşinin çocuklarıyla olan ilişkisini de anlattı.
"Mahmure", "Sevda", "Ben Sana Vurgunum" gibi şarkılarıyla tanınan usta sanatçı Nükhet Duru, Ceyda Düvenci'nin sunuculuğunu üstlendiği Bambaşka Sohbetler programına konuk oldu.
Bilinmeyenlerini anlatan Nükhet Duru, "Benim bir tane ömrüm var, bunun kesinlikle bilincindeyim. Ne kadar çok şey sığdırırsam benim için kar" dedi.
"Anneannemden yoktan var etmeyi öğrendim" diyen ünlü isim, "Saçımı da makyajımı da hep kendim yaparım" ifadelerini kullandı.
Anneliği hakkında konuşan Nükhet Duru, "Oğluma hiç 'yanlış yapıyorsun' demedim. O da hata yapa yapa doğruyu buldu" dedi.
"İSİMLERİNİN BAŞ HARFLERİNİ DÖVME YAPTIRDIM"
1987-1991 yılları arasında evli kaldığı Dikran Masis evlendiği dönemi anlatan Duru, eşinin çocukları Marc ve Alexandra ile ilişkisinden de bahsettti.
"Ben Cem'in babasıyla evlendiğimde iki yavru daha vardı. Onları canım kadar sevdim, hatta bugün hala çok iyi anlaşıyorum" diyen Nükhet Duru, bileğindeki dövmeyi gösterip çocukların baş harfleri olduğunu belirtti.
"ÜÇÜNÜ DE ÇOK SEVDİM"
Nükhet Duru, sözlerine "Allah eksikliklerini göstermesin. Onları hiç ayırmadım, üçünü de çok sevdim. İlk aşkım tabi ki ağabeydi. İlk önce oğlumuzla tanıştım sonra kızımızla tanıştım. Aslında baba beni öyle tavladı. Kavga da etsek barışmanın yollarını arıyordum. Şimdi Kocaman oldular, bana da arkadaşlar. Hatta Cem haytalık yaptığında 'Ne yapıyorsun sen Nükhet'e' diye müdahale ediyorlar" diye devam etti.
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