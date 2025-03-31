Nükhet Duru bilinmeyenlerini anlattı: İşte bileğindeki dövmenin anlamı

"Mahmure", "Sevda", "Ben Sana Vurgunum" gibi şarkılarıyla tanınan usta sanatçı Nükhet Duru, Ceyda Düvenci'nin sunuculuğunu üstlendiği Bambaşka Sohbetler programına konuk oldu.

Bilinmeyenlerini anlatan Nükhet Duru, "Benim bir tane ömrüm var, bunun kesinlikle bilincindeyim. Ne kadar çok şey sığdırırsam benim için kar" dedi.

"Anneannemden yoktan var etmeyi öğrendim" diyen ünlü isim, "Saçımı da makyajımı da hep kendim yaparım" ifadelerini kullandı.



Anneliği hakkında konuşan Nükhet Duru, "Oğluma hiç 'yanlış yapıyorsun' demedim. O da hata yapa yapa doğruyu buldu" dedi.

