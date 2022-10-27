Nükhet Duru'dan tayt çıkışı: Bir 'dur' deyin artık!

Bir davete katılan usta şarkıcı Nükhet Duru, kadınların tayt giymesini hoş bulmadığını paylaştı. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, 68 yaşındaki şarkıcı "Herkes sevdiğini, istediğini giyebilir ama ne olur bu tayt olayına bir, 'Dur!' deyin artık" diyerek taytların kadınlara yakışmadığını dile getirdi.

"TUNİKLE GİYİLİRSE TAMAM"

Ünlü şarkıcı sözlerine "Hiç sevmiyorum. Tunikle giyilirse tamam ama öbür türlü çorapla sokakta dolaşan bir sürü hanımefendi görüyoruz. Bu hoş bir görüntü değil. Sevmiyorum, bu anlamda fikrimi saklayacak değilim. Görsellik devreye girince yurtdışından gelen modayı çok yanlış uyguluyor insanımız..." diyerek devam etti.

