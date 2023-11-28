Nur Fettahoğlu paylaştı: Muhteşem Yüzyıl oyuncuları bir arada

Bir döneme damga vuran "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde birlikte rol alan Nur Fettahoğlu, Cansu Dere ve Selma Ergeç'in yakın dostluğu uzun yıllardır sürüyor.
"YÜZÜMÜZ KIRIŞANA KADAR..."
Sık sık bir araya gelen ünlü oyuncular, geçtiğimiz akşam buluştu. Fettahoğlu, Dere ve Ergeç ile verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.
43 yaşındaki ünlü isim, paylaşımına "Yüzümüz kırışana kadar, her yaşanmışlıkta, doya doya! İyi ki" notunu düşmüştü.
"TİMUR NE DEDİYSE, DOĞRUDUR"
Öte yandan Cansu Dere, geçtiğimiz aylarda Muhteşem Yüzyıl’da birlikte rol aldığı Selma Ergeç ve Nur Fettahoğlu ile bir araya gelmişti. Nur Fettahoğlu’nun doğum gününü kutlamasına katılan ünlü oyuncu mekan çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı.
Cansu Dere, Timur Savcı’nın Meryem Uzerli için söylediği “Diziyi bırakması şımarıklıktı” sözlerle ilgili “Timur ne dediyse, doğru söylemiştir” demişti.
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