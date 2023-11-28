Nur Fettahoğlu paylaştı: Muhteşem Yüzyıl oyuncuları bir arada

"TİMUR NE DEDİYSE, DOĞRUDUR"

Öte yandan Cansu Dere, geçtiğimiz aylarda Muhteşem Yüzyıl’da birlikte rol aldığı Selma Ergeç ve Nur Fettahoğlu ile bir araya gelmişti. Nur Fettahoğlu’nun doğum gününü kutlamasına katılan ünlü oyuncu mekan çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı.

Cansu Dere, Timur Savcı’nın Meryem Uzerli için söylediği “Diziyi bırakması şımarıklıktı” sözlerle ilgili “Timur ne dediyse, doğru söylemiştir” demişti.