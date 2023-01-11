Nur Fettahoğlu'den evli iş insanıyla ilişki iddiasına yanıt

‘Söylemezsem Olmaz’ adlı magazin programında yer alan habere göre, oyuncu Nur Fettahoğlu ve evli bir iş insanı önceki akşam bir mekanda üç saat zaman geçirdi.



Mekandan ilk Nur Fettahoğlu çıkarken daha sonra da iş insanı çıkarak oyuncuyu aracına aldı. Aynı araca binen ikili, görüntülendiklerini fark edince trafik kurallarını hiçe saydı.



Araçta öpüştükleri de iddia edilen ikili, görüntülendiklerini görünce hızla uzaklaştı.



“SAKİN VE HUZURLU BİR İLİŞKİM OLDUĞU DOĞRUDUR”



İddiaların ardından Nur Fettahoğlu Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı:



"Günün erken saatlerinden beri çıkan haberler beni derinden üzmüştür. Haber kanalında benim ile bahsi geçen kişiyi tanımadığımı ve kendisi ile bir tanışıklığımın olmadığını belirtmek isterim.



Kıymet verdiğim sakin ve huzurlu bir ilişkim olduğu doğrudur. Her şeyden önce bir kız annesi olarak kendi ailemin ve değer verdiğim kişinin ailesinin mahremini korumak zorundayım.



İki yetişkin bekar olarak yaşadığımız ilişkinin hiç içinde olmak istemediğim duruma çekilmesinden dolayı rahatsızlık ve şaşkınlık içerisindeyim. Lütfen çıkan haberlere itibar etmeyiniz."



Nur Fettahoğlu, 2008-2011 yılları arasında Murat Aysan ile 2013-2021 yılları arasında da Levent Veziroğlu ile evli kaldı. 2016'da Fettahoğlu'nun Elisa Güzin adını verdiği kızı dünyaya geldi.