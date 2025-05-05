Nur Sürer kimdir, kaç yaşında? (Nur Sürer'in özgeçmişi)

Nur Sürer 21 Haziran 1954'te Bursa'da dünyaya geldi. Eğitimini Bursa Anadolu Kız Lisesinde tamamladı. 1971 yılında Sindirella filmi ile oyunculuğa başladı. 1979 yılında Erden Kıral'ın Bereketli Topraklar Üzerinde filminde rol aldı. "Uçurtmayı Vurmasınlar" adlı sinema filminde başrolde; Güzin Özipek, Güzin Özyağcılar, Meral Çetinkaya, Füsun Demirel ile birlikte oynadı. Bu filmdeki performansı ile 1989 Antalya Altın Portakal Film Festivali "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazandı. Sürer, 2007-2009 yılları arasında Asi adlı dizide "Neriman Kozcuoğlu" karakterini canlandırdı.



İlk evliliğini 1981 yılında Bülent Kayabaş ile yaptı. Bu evlilik ardından 2. evliliğini Sarp Kuray ile yaptı. Kadın hakları ile yakından ilgili olan Sürer, politik duruşuyla da bilinmektedir.