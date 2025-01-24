Nur Sürer'den Fatma Girik paylaşımı: İyi kalbini, güzelliğini o kadar özlüyorum ki
Son dönemde Mukadderat filmiyle adından söz ettiren usta oyuncu Nur Sürer, Fatma Girik'i ölüm yıl dönümünde andı.
Usta oyuncu Nur Sürer sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. 70 yaşındaki oyuncu, 2022 yılında hayatını kaybeden Fatma Girik'i ölüm yıl dönümünde andı.
Sürer "Fato'm gülüşünü neşeni iyi kalbini, güzelliğini o kadar özlüyorum ki…" notuyla paylaşım yaptı.
Henüz 14 yaşında adım attığı Yeşilçam'da Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın ile "dört yapraklı yonca"yı oluşturan Fatma Girik, tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle 24 Ocak 2022'de hayatını kaybetti
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