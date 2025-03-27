Nurgül Yeşilçay 49 oldu: Mumlarımı gençler için üflüyorum
Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, 49 yaşına bastı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimler arasında yer alan Yeşilçay, esprili bir paylaşımla doğum gününü kutladı.
Uzun süredir ekranlardan uzak olan Nurgül Yeşilçay, 49 yaşına girdi. Ünlü oyuncu, yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı esprili bir paylaşımla kutladı.
"UMUT DOLU YILLARIMIZ OLSUN"
49 yaşında olduğuna inanmayan ve kendisinin 18 yaşında olduğunu düşünen arkadaşlarıyla bir video çeken Nurgül Yeşilçay, "Tabii tabii, kesin öyledir! Doğum günü mumumu bu sene gençler için üflüyorum. Umut dolu yıllarımız olsun" ifadelerini kullandı.
Yeşilçay'ın paylaşımına çok sayıda beğeni ve "İyi ki doğdun", "Nice mutlu yaşlara" gibi yorumlar geldi.
"TİYATROYU SEVMEDİM BEN"
Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Fatih Altaylı'nın programına konuk olan Nurgül Yeşilçay, tiyatro konusunda bir özlemi olmadığını ifade etmiş ve şöyle demişti:
"Tiyatroyu sevmedim ben. Kamera oyunculuğuna çok alıştım. Çok iyi yapımlarda rol alıp, çok iyi yönetmenlerle çalıştığım için bu bana daha çekici geliyor. Sahnede olmayı da çok sevmedim."
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