Nurgül Yeşilçay 49 oldu: Mumlarımı gençler için üflüyorum

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, 49 yaşına bastı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimler arasında yer alan Yeşilçay, esprili bir paylaşımla doğum gününü kutladı.

Nurgül Yeşilçay 49 oldu: Mumlarımı gençler için üflüyorum

Uzun süredir ekranlardan uzak olan , 49 yaşına girdi. Ünlü oyuncu, yeni yaşını hesabından yaptığı esprili bir paylaşımla kutladı.

Nurgül Yeşilçay 49 oldu: Mumlarımı gençler için üflüyorum - 1

"UMUT DOLU YILLARIMIZ OLSUN"

49 yaşında olduğuna inanmayan ve kendisinin 18 yaşında olduğunu düşünen arkadaşlarıyla bir video çeken , "Tabii tabii, kesin öyledir! Doğum günü mumumu bu sene gençler için üflüyorum. Umut dolu yıllarımız olsun" ifadelerini kullandı.

Yeşilçay'ın paylaşımına çok sayıda beğeni ve "İyi ki doğdun", "Nice mutlu yaşlara" gibi yorumlar geldi.

Nurgül Yeşilçay 49 oldu: Mumlarımı gençler için üflüyorum - 2

"TİYATROYU SEVMEDİM BEN"

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Fatih Altaylı'nın programına konuk olan , tiyatro konusunda bir özlemi olmadığını ifade etmiş ve şöyle demişti:

"Tiyatroyu sevmedim ben. Kamera oyunculuğuna çok alıştım. Çok iyi yapımlarda rol alıp, çok iyi yönetmenlerle çalıştığım için bu bana daha çekici geliyor. Sahnede olmayı da çok sevmedim."

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