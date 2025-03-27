Nurgül Yeşilçay 49 oldu: Mumlarımı gençler için üflüyorum

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Nurgül Yeşilçay , 49 yaşına girdi. Ünlü oyuncu, yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı esprili bir paylaşımla kutladı.

"UMUT DOLU YILLARIMIZ OLSUN"

49 yaşında olduğuna inanmayan ve kendisinin 18 yaşında olduğunu düşünen arkadaşlarıyla bir video çeken Nurgül Yeşilçay, "Tabii tabii, kesin öyledir! Doğum günü mumumu bu sene gençler için üflüyorum. Umut dolu yıllarımız olsun" ifadelerini kullandı.

Yeşilçay'ın paylaşımına çok sayıda beğeni ve "İyi ki doğdun", "Nice mutlu yaşlara" gibi yorumlar geldi.