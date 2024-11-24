Nurgül Yeşilçay, Hollywood yıldızlarıyla bir araya gelecek

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay Suudi Arabistan'da düzenlenen film festivaline katılacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, oyuncu Uluslararası Red Sea Film Festivali'ne (Kızıldeniz Film Festivali) özel davetli olarak gidiyor.

Yeşilçay, geçtiğimiz yıl Will Smith, Halle Berry, Michelle Williams, Sofia Vergara, Alessandra Ambrosio, Diane Kruger gibi isimlerin katıldığı aralık ayında düzenlenecek olan Uluslararası Red Sea Film Festivali‘ne katılacak.



Yeşilçay, bu yılın davetlileri Spike Lee, Johnny Deep, yönetmen Michael Mann gibi Hollywood starlarıyla birlikte festivalin açılışında kırmızı halıda yürüyecek.

