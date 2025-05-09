Nurgül Yeşilçay İstanbul'dan taşınıyor mu?

Oyuncu Nurgül Yeşilçay, bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Yeşilçay yakında İstanbul'dan taşınabilir.



Gazete Magazin'in haberine göre, 49 yaşındaki oyuncu "Biz hafif hafif taşınabiliriz. İstanbul ile çok güzel bir evliliğimiz oldu. Çok iyi baktık birbirimize ama her ilişki bitiyor. Biraz ara verelim, özleyelim birbirimizi." ifadelerini kullandı.