Nurgül Yeşilçay İstanbul'dan taşınıyor mu?
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Nurgül Yeşilçay İstanbul'dan taşınma düşüncesi olduğunu söyledi.
Oyuncu Nurgül Yeşilçay, bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Yeşilçay yakında İstanbul'dan taşınabilir.
Gazete Magazin'in haberine göre, 49 yaşındaki oyuncu "Biz hafif hafif taşınabiliriz. İstanbul ile çok güzel bir evliliğimiz oldu. Çok iyi baktık birbirimize ama her ilişki bitiyor. Biraz ara verelim, özleyelim birbirimizi." ifadelerini kullandı.
"Evi yaptırıyoruz. Şehir dışı olacak, her yere yakın bir yer" diyen Yeşilçay uzun bir süredir Necati Kocabay ile aşk yaşıyor.
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