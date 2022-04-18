Nurgül Yeşilçay sahnede bayıldı

Tiyatro seyircilerinin büyük şaşkınlık yaşadığı anlardan hemen sonra ara verildi. Mekandaki sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan oyuncunun, tansiyonunun düştüğü ortaya çıktı. Yeşilçay'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, oyunun iki günlük gösterimleri tedbir amaçlı ileri bir tarihe ertelendi.

Afra Saraçoğlu ile başrolleri paylaştığı ‘ Bir Barda Bir Gece ’ isimli tiyatro oyunu ile izleyici karşısına çıkan Nurgül Yeşilçay , gösterim sırasında bir anda sahnede baygınlık geçirdi.

Bir süredir sosyal medyadan uzak olan oyuncu, bir hafta önce Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkatler üzerine çekmişti. Çektiği bir selfie'yi yayınlayan sanatçı, yazdığı mesajla sevenlerini endişelendirmişti.

Yeşilçay'ın bir polisi canlandırdığı ‘Son Nefesime Kadar’ dizisinin setinde, sahne gereği gördüğü suçluyu yakalamaya çalışırken kaza yaptığı ortaya çıkmıştı. Rol arkadaşına arkadan hafif bir şekilde çarpan Yeşilçay, daha sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek, bir ağaca çarpmıştı.

"AĞZIMA, ÇENEME DİKİŞLER ATILDI"



Kaza geçirdiğini açıklayan Yeşilçay, "Bir süredir buralarda yoktum! Hastanelerde boğuşuyordum çünkü! Kendi kullandığım araçla büyük bir Kaza atlattım! Ağzıma, çeneme dikişler atıldı! Hasar kaldı ve bir süre daha devam edecek! Azıcık yamuğum ama gayet iyiyim anlayacağınız. Siz siz olun emniyet kemerinizi takın lütfen" demişti.





"HEM DİREĞE HEM AĞACA ÇARPTIM"



Ardından sağlık durumu hakkında bilgi veren Yeşilçay, "Talihsiz bir kazaydı. İzleri hala geçmedi. Normalde otomobil kullanmayı seven birisi değilim. Kullanmak zorunda kaldım. Frene basayım derken panikleyerek gaza bastım. Hem direğe hem de ağaca vurdum. Doktor kontrolü devam ediyor. Kalıcı bir hasar yok. Elektroşok ve fizik tedavi devam ediyor. Üç aylık bir süre içerisinde düzelecek" diye yazmıştı.