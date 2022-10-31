Nurgül Yeşilçay'dan meslektaşlarına çağrı: Neredesiniz kızlar?

Bu yıl 59.'su düzenlenen Altın Portakal Film Festivali'nde jüri üyeliği yapan ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Oyuncu, yaptığı paylaşımda kendi jenerasyonundaki kadın oyunculara seslendi.

"HAYDİ KIZLAR, NEREDESİNİZ?

Yeşilçay, paylaşımında "Bugün Özgü Namal'ı gördüm. Onu seyretmeyi ne kadar özledim. Bizim jenerasyonda çok iyi isimler var. Mesela Sanem Çelik’i de özledim. Bazen rakip olmayı, bazen omuz omuza olmayı bazen de bir işi beraber sırtlamayı... Bir de Başak Köklükaya’yı... Haydi kızlar, neredesiniz?" ifadelerini kullandı.

