Nurgül Yeşilçay'dan "Şampiyonlar Ligi" paylaşımı

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, bir süredir paylaşım yapmıyordu.

Oyuncu "Instagram amma önemli olmuş hayatımızda. Fazla mı abartıyoruz sanki? Eğlence işte.. Ne zamandır Instagram'a bir şey koymuyormuşum. Herkes soruyor 'İyi misin?' diye. İyiyim... Kitap okuyorum, çok özlemişim. Kitap okurken de sosyal medyaya bakmıyorum. Bomba gibiyim" dedi.



Ardından katıldığı bir etkinlikten paylaşım yapan Yeşilçay, Dilan Çiçek Deniz, Hafsanur Sancaktutan, Yiğit Koçak, Yasemin Kaya Allen, Sedef Avcı ile paylaştığı kareye "Şampiyonlar Ligi" notunu düştü.