Nurgül Yeşilçay'dan yıllar sonra Asmalı Konak itirafı
Oyuncu Nurgül Yeşilçay, bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Yeşilçay, katıldığı programda Asmalı Konak dizisinden teklif aldığı süreci anlattı.
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Nurgül Yeşilçay, Fatih Altaylı'nın programına konuk oldu. Ünlü oyuncu, programda bir döneme damga vuran Asmalı Konak dizisiyle ilgili süreci anlattı.
Dizide Özcan Deniz'in canlandırdığı Seymen'in büyük aşkı Bahar karakterine hayat veren Nurgül Yeşilçay, "Asmalı Konak teklifi nasıl geldi sana?" sorusuna yanıt verdi.
"6 AYDA HEMEN UNUTULMUŞUM"
Nurgül Yeşilçay, "Ben İkinci Bahar'ı bitirdim. Okulda son 6 ayım kaldı, bir türlü bitmeyince de kendi kendime 'hiçbir teklifi kabul etmeyeceğim, okulu bitireceğim' dedim. Ve o dönem bir sürü işten çok iyi teklifler geldi bana. Ben de 'Yine gelir nasılsa' diyerek kabul etmedim, okulumu bitirdim. Okul bitti ve hiç teklif gelmedi. Hemen unutulmuşum, orada sektörün böyle olduğunu anladım. Sonra İzmir'e ailemin yanına geri döndüm" dedi.
Yeşilçay, sözlerine "Sonra Abdullah Oğuz'dan bir telefon geldi. İstanbul'a geldim, tanıştık. Başka bir proje var onu yaptık ama tutmadı. Sonra Asmalı Konak oldu. Zaten ondan sonra kariyerim yükselişe geçti" diye devam etti.
ASMALI KONAK HAKKINDA
Meral Okay'ın senaryosunu yazdığı, Çağan Irmak'ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Nurgül Yeşilçay ve Özcan Deniz'in başrolde yer aldığı "Asmalı Konak" dizisi, bir döneme damga vurmuştu.
2002-2003 yıllarında izleyici karşısına çıkan dizi, Türk televizyonunun kült yapımları arasında yer alıyor.
"TİYATROYU SEVMEDİM BEN"
Tiyatro konusunda bir özlemi olmadığını da itiraf eden Nurgül Yeşilçay, "Tiyatroyu sevmedim ben. Kamera oyunculuğuna çok alıştım. Çok iyi yapımlarda rol alıp, çok iyi yönetmenlerle çalıştığım için bu bana daha çekici geliyor. Sahnede olmayı da çok sevmedim" ifadelerini kullandı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Oyuncular
- N-Life Magazin
- Nurgül Yeşilçay