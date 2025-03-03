Nurgül Yeşilçay'dan yıllar sonra Asmalı Konak itirafı

"6 AYDA HEMEN UNUTULMUŞUM"

Nurgül Yeşilçay, "Ben İkinci Bahar'ı bitirdim. Okulda son 6 ayım kaldı, bir türlü bitmeyince de kendi kendime 'hiçbir teklifi kabul etmeyeceğim, okulu bitireceğim' dedim. Ve o dönem bir sürü işten çok iyi teklifler geldi bana. Ben de 'Yine gelir nasılsa' diyerek kabul etmedim, okulumu bitirdim. Okul bitti ve hiç teklif gelmedi. Hemen unutulmuşum, orada sektörün böyle olduğunu anladım. Sonra İzmir'e ailemin yanına geri döndüm" dedi.

Yeşilçay, sözlerine "Sonra Abdullah Oğuz'dan bir telefon geldi. İstanbul'a geldim, tanıştık. Başka bir proje var onu yaptık ama tutmadı. Sonra Asmalı Konak oldu. Zaten ondan sonra kariyerim yükselişe geçti" diye devam etti.

