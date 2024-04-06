Ünlü oyuncu Nuri Alço, hastaneye kaldırıldı: Yoğun bakıma alındı

Eskişehirli ünlü oyuncu Nuri Alço, bugün saat 15.00 sıralarında evinde rahatsızlandı. Yakınları tarafından Eskişehir’deki özel bir hastaneye götürülen Alço, ilk muayenesinin ardından tedbir amacıyla yoğun bakım ünitesine alındı.

Hastane yönetimi, Nuri Alço’nun sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.



Alço’nun bilincinin açık ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen açıklamada, "Sanatçı Nuri Alço Eskişehir Hastanemize, bulantı ve halsizlik şikayetleri ile başvurmuş olup, gerekli muayeneleri ve ön tetkikleri yapılmıştır. Hastamız kan sulandırıcı (antikoagülan) aldığından ileri tetkik ve tedavi amaçlı yoğun bakım servisine yatırılmıştır. Kendisinin genel durumu iyi, bilinci açıktır." denildi.