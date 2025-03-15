Nuri Alço gençliğini oynamasını istediği oyuncuyu açıkladı

Yeşilçam'ın usta isimlerinden Nuri Alço, NTV ekranlarında yayınlanan Empati programına konuk oldu. Alço, hayatı film olursa; kendisini oynamasını istediği oyuncuyu açıkladı.

Nuri Alço gençliğini oynamasını istediği oyuncuyu açıkladı

Usta oyuncu Nuri Alço, Ahmet Mümtaz Taylan’ın NTV ekranlarında yayınlanan programının bu haftaki konuğu oldu.

Programda özel hayatıyla ilgili bilinmeyenlerini anlatan Nuri Alço, "Kendi hayatın film olsun ister misin?" sorusuna yanıt verdi.

73 yaşındaki Nuri Alço, "Olsun isterim tabi ki. Hatta biz hayattayken yapılsa yaşlı halimi kendim oynarım" dedi.

Nuri Alço gençliğini oynamasını istediği oyuncuyu açıkladı - 1

KIVANÇ TATLITUĞ'A ÖVGÜLER

Bir Nuri Alço filmi yapılsa gençliğini kim oynasın istersin? sorusuna "Kıvanç Tatlıtuğ oynasın, her türlü rolde çok başarılı olabilen bir oyuncu. Onu çok seviyorum. Yetenekli, çalışkan ve saygılı" yanıtını verdi.

Nuri Alço gençliğini oynamasını istediği oyuncuyu açıkladı - 2

Tatlıtuğ ile anısını da anlatan Alço, "Onunla en son Ekrem (Bora) ağabeyin cenazesinde karşılaştık. Çat kapı geldi, oradaki hareketleri, saygısı... Dedim ki 'gerçekten çok güzel bir insan" ifadelerini kullandı.

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