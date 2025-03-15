Nuri Alço gençliğini oynamasını istediği oyuncuyu açıkladı

Usta oyuncu Nuri Alço, Ahmet Mümtaz Taylan’ın NTV ekranlarında yayınlanan Empati programının bu haftaki konuğu oldu. Programda özel hayatıyla ilgili bilinmeyenlerini anlatan Nuri Alço, "Kendi hayatın film olsun ister misin?" sorusuna yanıt verdi. 73 yaşındaki Nuri Alço, "Olsun isterim tabi ki. Hatta biz hayattayken yapılsa yaşlı halimi kendim oynarım" dedi.

KIVANÇ TATLITUĞ'A ÖVGÜLER Bir Nuri Alço filmi yapılsa gençliğini kim oynasın istersin? sorusuna "Kıvanç Tatlıtuğ oynasın, her türlü rolde çok başarılı olabilen bir oyuncu. Onu çok seviyorum. Yetenekli, çalışkan ve saygılı" yanıtını verdi.

Tatlıtuğ ile anısını da anlatan Alço, "Onunla en son Ekrem (Bora) ağabeyin cenazesinde karşılaştık. Çat kapı geldi, oradaki hareketleri, saygısı... Dedim ki 'gerçekten çok güzel bir insan" ifadelerini kullandı.