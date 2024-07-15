Nuri Alço kornea nakli oldu

Alço, bu kez de gözünden operasyon geçirdi.

Eskişehirli usta oyuncu Nuri Alço, 6 Nisan’da evinde rahatsızlanmıştı. Yakınları tarafından Eskişehir’deki özel bir hastaneye götürülen Alço'nun beyin kanaması geçirdiği anlaşılmıştı. Daha sonra oyuncuya kalp pili takıldı.

"6 AYDIR GÖRMEYEN GÖZ AÇILDI"

Usta oyuncunun eşi Burçu Alço "Allah, neşeni daim etsin aşkım. Çok başarılı bir nakil ameliyatı oldu. 6 aydır görmeyen göz açıldı çok şükür. Bu son olsun bir daha hastalık yanı başından bile geçmesin inşallah" dedi.

