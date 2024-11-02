Nuri Alço taburcu oldu

Alço, sosyal medya hesabında kendisini ameliyat eden doktorlara teşekkür etti.



Alço'nun doktoru ise "Daha önce kalp kapak replasmanı geçiren ve kalp pili takılı olan hastamızın ameliyatının hayati tehlike içerdiği ve çok riskli olmasına karşın durumunun acil olması nedeniyle ameliyatını gerçekleştirdik. Ben ve ekibim başarılı geçen ameliyat sonrası iyileşme sürecini de atlatan değerli sanatçımızı bugün, sağlıkla taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz" açıklamasında bulundu.