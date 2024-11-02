Nuri Alço taburcu oldu
Bağırsak tıkanıklığı nedeniyle ameliyat olan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Nuri Alço taburcu oldu.
Eskişehirli usta oyuncu Nuri Alço, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Geçtiğimiz aylarda beyin kanaması geçiren Alço, bağırsak tıkanıklığı sebebiyle apar topar ameliyata alındı.
Ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine alınan Nuri Alço bugün taburcu olduğunu duyurdu.
Alço, sosyal medya hesabında kendisini ameliyat eden doktorlara teşekkür etti.
Alço'nun doktoru ise "Daha önce kalp kapak replasmanı geçiren ve kalp pili takılı olan hastamızın ameliyatının hayati tehlike içerdiği ve çok riskli olmasına karşın durumunun acil olması nedeniyle ameliyatını gerçekleştirdik. Ben ve ekibim başarılı geçen ameliyat sonrası iyileşme sürecini de atlatan değerli sanatçımızı bugün, sağlıkla taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz" açıklamasında bulundu.
Sanatçının eşi Burcu Alço, Nuri Alço’nun sağlık durumu hakkında şu açıklamayı yapmıştı:
"Can eşim çok riskli bir ameliyat geçirdi. Çok zorlu bir süreçti çok. Şu an yoğun bakımda. Kahraman hekimlerimiz sayesinde durumu iyi. Detaylar dilimin varamayacağı kadar sıkıntılıydı. Rabbim bizlere bağışladı."
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