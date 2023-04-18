Nuri Alço'dan Serenay Sarıkaya'ya gönderme: Biz bedavaya oynamışız

"BİZ BEDAVAYA OYNAMIŞIZ"

SnobMagazin'in haberine göre Alço, “Çok astronomik rakamlar var. Bunlar bölüm başı haftalık 850 bin TL Serenay (Sarıkaya) alıyor. Böyle bir rakam yok. Birinci öyle alıyor ama karşısındaki ikinci, üçüncü oyuncular o paraları göremiyor. Biz bedavaya oynamışız” dedi.

Tatlıtuğ’un oyunculuğunu beğendiğini ifade eden Alço, “Kıvanç’ı çok başarılı buluyorum. Serenay ile güzel bir uyum içerisinde oldular” dedi.

