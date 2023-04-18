Nuri Alço'dan Serenay Sarıkaya'ya gönderme: Biz bedavaya oynamışız

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Nuri Alço, ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın diziden aldığı maaşı öğrenince "Biz bedavaya oynamışız" yorumunda bulundu.

Nuri Alço'dan Serenay Sarıkaya'ya gönderme: Biz bedavaya oynamışız

Usta oyuncu Nuri Alço, hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Şu sıralar Aile dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolleri paylaşan Sarıkaya'nın bölüm başı haftalık 850 bin TL aldığını belirten Alçı, "Böyle bir rakam yok" yorumunda bulundu.

Nuri Alço'dan Serenay Sarıkaya'ya gönderme: Biz bedavaya oynamışız - 1

"BİZ BEDAVAYA OYNAMIŞIZ"

SnobMagazin'in haberine göre Alço, “Çok astronomik rakamlar var. Bunlar bölüm başı haftalık 850 bin TL Serenay (Sarıkaya) alıyor. Böyle bir rakam yok. Birinci öyle alıyor ama karşısındaki ikinci, üçüncü oyuncular o paraları göremiyor. Biz bedavaya oynamışız” dedi.

Tatlıtuğ’un oyunculuğunu beğendiğini ifade eden Alço, “Kıvanç’ı çok başarılı buluyorum. Serenay ile güzel bir uyum içerisinde oldular” dedi.

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