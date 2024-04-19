Nuri Alço'nun sağlık durumu hakkında açıklama

Türk sinemasının usta oyuncularından Nuri Alço, Eskişehir Şehir Hastanesi’ndeki tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Burcu Alço, eşinin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Nuri Alço'nun sağlık durumu hakkında açıklama

Eskişehirli oyuncu Nuri Alço, 6 Nisan’da evinde rahatsızlandı. Yakınları tarafından Eskişehir’deki özel bir hastaneye götürülen Alço, ilk muayenesinin ardından tedbir amacıyla yoğun bakım ünitesine alındı. Alço, Sağlık Bakan Fahrettin Koca’nın temaslarının ardından Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edilerek Kardio Vasküler Cerrahi (KVC) Yoğun Bakım Ünitesi'ne alındı.

Hayati tehlikesini atlatan ve tedavisi tamamlanan Nuri Alço, dün akşam ambulansla Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edildi. 

Nuri Alço'nun sağlık durumu hakkında açıklama - 1

"DOKTORLARIMIZ ERKENE ÇEKTİ"

Nuri Alço'nun eşi Burcu Alço, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eşinin kalp pili operasyonun başarılı şekilde tamamlandığını duyurdu.

Burcu Alço "Dünkü sevincim biraz kursağımda kaldı ama Nuri için en iyisi ne ise onu yapmaya çalışıyoruz. Endişelenecek bir durum yok. Sadece kalp pili operasyonu taburcu olduktan sonra ay içinde yapılacaktı. Doktorlarımız erkene çekti. Böyle uygun gördüler. Pil takıldı çok iyi durumu. Çıkacağız az kaldı" ifadelerini kullandı.

Nuri Alço'dan güzel haber: Taburcu oluyor

Nuri Alço'dan güzel haber: Taburcu oluyor

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