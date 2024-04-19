Nuri Alço'nun sağlık durumu hakkında açıklama

"DOKTORLARIMIZ ERKENE ÇEKTİ"

Nuri Alço'nun eşi Burcu Alço, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eşinin kalp pili operasyonun başarılı şekilde tamamlandığını duyurdu.



Burcu Alço "Dünkü sevincim biraz kursağımda kaldı ama Nuri için en iyisi ne ise onu yapmaya çalışıyoruz. Endişelenecek bir durum yok. Sadece kalp pili operasyonu taburcu olduktan sonra ay içinde yapılacaktı. Doktorlarımız erkene çekti. Böyle uygun gördüler. Pil takıldı çok iyi durumu. Çıkacağız az kaldı" ifadelerini kullandı.