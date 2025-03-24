Nursel Ergin: Kanser sayesinde kendimi keşfettim
Meme ve rahim kanseriyle mücadele eden Nursel Ergin, katıldığı televizyon programında yaşadıklarını anlattı.
Var Mısın Yok Musun yarışmasıyla adını duyuran ve uzun yıllardır sunuculuk yapan Nursel Ergin, uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyordu.
Kanser tedavisi gördüğü ortaya çıkan ve zaman zaman zor günlerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan 44 yaşındaki Nursel Ergin, A Para'da yayınlanan Biz Bize programına katıldı.
"AŞIRI EMPATİK BİRİ OLDUĞUM İÇİN HASTALANDIM"
Yaşadıklarını anlatan Ergin, “Annesiz babasız, yetiştirme yurdunda büyüdüm. Aşırı empatik biriyim, o yüzden hastalandım. Başıma gelenlere takılmıyorum. Bundan ne dersler çıkarırım diye düşünüyorum. Kanser sayesinde yeniden doğdum, kendimi keşfettim. Ölmekten korkmuyorum. Yarın, 6 ay sonra ne olacağımız belli değil. Önemli olan hayatı dolu dolu yaşamak” dedi.
"İÇİMDEN BAMBAŞKA BİR BEN ÇIKTI"
Tedavi sürevinde yaptıklarını da anlatan ünlü isim, "Çok yazdım. Kafamı durduramadığım elimin düşüncelere yetişemediği zamanlar oldu" dedi ve ekledi:
"Yazdıkça iyileştiğimi fark ettim, bunu birçok kişi okumalı dedim. Piyano çalmayı çok severim. Kafamı meşgul ettim, piyano çaldım resim yaptım. Hayatım boyunca niye çizmemişim. İçimden bambaşka bir ben çıktı. Bu kendimi bulmam için bir mükafatmış."
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