Nursel Ergin: Kanser sayesinde kendimi keşfettim

Var Mısın Yok Musun yarışmasıyla adını duyuran ve uzun yıllardır sunuculuk yapan Nursel Ergin, uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyordu.

Kanser tedavisi gördüğü ortaya çıkan ve zaman zaman zor günlerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan 44 yaşındaki Nursel Ergin, A Para'da yayınlanan Biz Bize programına katıldı.

"AŞIRI EMPATİK BİRİ OLDUĞUM İÇİN HASTALANDIM"

Yaşadıklarını anlatan Ergin, “Annesiz babasız, yetiştirme yurdunda büyüdüm. Aşırı empatik biriyim, o yüzden hastalandım. Başıma gelenlere takılmıyorum. Bundan ne dersler çıkarırım diye düşünüyorum. Kanser sayesinde yeniden doğdum, kendimi keşfettim. Ölmekten korkmuyorum. Yarın, 6 ay sonra ne olacağımız belli değil. Önemli olan hayatı dolu dolu yaşamak” dedi.