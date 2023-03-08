Nusret Gökçe gökyüzüne 'Türkiye için yardım' yazdırdı

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası depremzedelere ve bölgeye sık sık yardım çağrısında bulunan Nusret Gökçe, bir uçağın kanadına takılı yazıyı sosyal medya hesabında paylaştı. Yazıda İngilizce olarak "Help For Turkiye #Saltbae" yazılı olduğu görüldü. Türkiye için yardım çağrısında bulunduğu anları sosyal medya hesabında yayınlayan Gökçe'nin paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Uçakla pankart açarak gökyüzünden 'Türkiye'ye yardım' çağrısında bulunan Gökçe paylaşımına, Mustafa Yıldızdoğan'ın "Bizim Memleket" adlı şarkısını ekledi.

