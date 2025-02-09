O Ses Türkiye'nin yeni jürisi Melike Şahin gündemde: Koltuğa çok yakıştı

Bedelini Ödedim, Pusulam Rüzgar, Olur Mu, Canın Beni Çekti gibi şarkılarıyla tanınan ve O Ses Türkiye'de ilk kez jüri üyeliği yapan Melike Şahin, sosyal medyada gündem oldu.

Son olarak 2022 yılında izleyici karşısına çıkan O Ses Türkiye , 8 Şubat Cumartesi akşamı ilk bölümüyle ekranlara geldi. Yıllar sonra ekranlara dönen O Ses Türkiye'nin jüri koltuğunda Beyazıt Öztürk, Melike Şahin, Gökhan Özoğuz ve Hadise 'nin yer alıyor.

Hem yeteneğiyle hem de enerjisiyle izleyicilerin beğenisini toplayan Melike Şahin, tarzıyla da tam not aldı.



Bordo sade bir elbise giyen Melike Şahin, kombinini aynı renk topuklu terlikleri ile tamamladı. Şıklığını takılarıyla destekleyen ünlü şarkıcı saçlarını da at kuyruğu şeklinde toplattı.

"VAY BE BAŞLIYORUZ!"

Programda çekilen fotoğrafını da takipçileriyle paylaşan Şahin, heyecanını "Vay be! Başlıyoruz" sözleriyle dile getirdi.

Melike Şahin'e sosyal medyadan "O Ses Türkiye'ye çok yakıştı", "Tam bir yıldız", "Çok yakıştı jüriye", "Harika oldu" gibi yorumlar geldi.