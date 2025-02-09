O Ses Türkiye'nin yeni jürisi Melike Şahin gündemde: Koltuğa çok yakıştı
O Ses Türkiye uzun bir aranın ardından yeniden başladı. Hadise, Beyazıt Öztürk ve Gökhan Özoğuz'un yer aldığı jüriye yeni bir isim daha dahil oldu. Melike Şahin gerek enerjisi gerek kıyafet seçimi ve söylediği şarkılarla O Ses Türkiye ilk bölüme damga vurdu.
Son olarak 2022 yılında izleyici karşısına çıkan O Ses Türkiye, 8 Şubat Cumartesi akşamı ilk bölümüyle ekranlara geldi.
Yıllar sonra ekranlara dönen O Ses Türkiye'nin jüri koltuğunda Beyazıt Öztürk, Melike Şahin, Gökhan Özoğuz ve Hadise'nin yer alıyor.
GECEYE DAMGA VURDU
Bedelini Ödedim, Pusulam Rüzgar, Olur Mu, Canın Beni Çekti gibi şarkılarıyla tanınan ve O Ses Türkiye'de ilk kez jüri üyeliği yapan Melike Şahin, sosyal medyada gündem oldu.
Hem yeteneğiyle hem de enerjisiyle izleyicilerin beğenisini toplayan Melike Şahin, tarzıyla da tam not aldı.
Bordo sade bir elbise giyen Melike Şahin, kombinini aynı renk topuklu terlikleri ile tamamladı. Şıklığını takılarıyla destekleyen ünlü şarkıcı saçlarını da at kuyruğu şeklinde toplattı.
"VAY BE BAŞLIYORUZ!"
Programda çekilen fotoğrafını da takipçileriyle paylaşan Şahin, heyecanını "Vay be! Başlıyoruz" sözleriyle dile getirdi.
Melike Şahin'e sosyal medyadan "O Ses Türkiye'ye çok yakıştı", "Tam bir yıldız", "Çok yakıştı jüriye", "Harika oldu" gibi yorumlar geldi.
O SES TÜRKİYE ACUN ILICALI NEDEN YOK?
O Ses Türkiye'deki bir diğer değişiklik ise Acun Ilıcalı oldu. Saadet Özsırkıntı'nın sunumuyla başlayan programı izleyenler "Acun Ilıcalı neden yok?" diye araştırmaya başladı.
Jüri üyelerinden Beyazıt Öztürk, Acun Ilıcalı'nın bu sezon sunucu olmayacağını duyurdu.
MELİKE ŞAHİN KİMDİR?
Müzik dünyasında iyi bir çıkış yakalayan ve şarkılarıyla beğeni kazanan şarkıcı Melike Şahin, 1989 yılında dünyaya geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden 2012'de mezun olan Melike Şahin, 2017'ye kadar Baba Zula ile vokalist olarak çalıştı. Sonrasında solo kariyerine başlayan "Diva Bebe" lakaplı Şahin, son dönemin yükselen yıldızları arasında yer alıyor.
Bedelini Ödedim, Pusulam Rüzgar, Olur Mu, Canın Beni Çekti gibi şarkılarıyla tanınan Melike Şahin, 2023 yılında uzun yıllardır aşk yaşadığı Sedat Arpalık ile dünyaevine girdi.
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