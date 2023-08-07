Oben Alkan paylaştı: Hoş geldin Suzan

Oyuncu Bora Akkaş, yaklaşık 2 yıl aşk yaşadığı Oben Alkan ile Şubat 2023'te İtalya'nın Milano şehrinde dünyaevine girmişti. Ünlü çift, nikahtan kısa bir süre sonra bebek beklediklerini duyurmuştu.
Bora Akkaş ile Oben Alkan'ın bebekleri dün dünyaya geldi. İlk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü çift, kızlarına "Suzan" adını verdi.
Oben Alkan, eşi ve annesinin kızıyla verdiği pozu "Hoş geldin Suzan" notuyla paylaştı. Alkan, paylaşımına nazar boncuğu emojisi koymayı ihmal etmedi.
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