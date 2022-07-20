Ödüllü yönetmen Cafer Penahi'ye 6 yıl hapis cezası

Mahkeme ödüllü yönetmen Cafer Penahi'nin 2010 yılında çarptırıldığı 6 yıl hapis cezasını onadı.



Adalet Bakanlığı sözcüsü Mesud Setayeshi, "Penahi 2010'da altı yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Cezasını yatması için cezaevine getirildi" diye konuştu.



BBC Türkçe'de yer alan habere göre; İki ay hapis yattıktan sonra tahliye edilen Cafer Penahi, 2010 yılında hükümet karşıtı protestolara verdiği desteğin ardından gözaltına alınmış, sistem karşıtı propaganda yaptığı iddiasıyla 6 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Penahi ayrıca film çekmekten, senaryo yazmaktan men edilmiş ve kendisine yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti.