Oğlu Yaman, Pınar Altuğ'un kızı Su ile görüntülenmişti: Emina Jahovic ilk kez konuştu

Oyuncu Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan ile Mustafa Sandal'ın oğlu Yaman, geçtiğimiz Göcek'te görüntülenmişti. Emina Jahovic konuyla ilgili ilk kez konuştu.

Oğlu Yaman, Pınar Altuğ'un kızı Su ile görüntülenmişti: Emina Jahovic ilk kez konuştu

Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan çiftinin kızı Su ile ile Emina Jahovic'in oğlu Yaman, temmuz ayında Göcek'te görüntülenmişti.

Aramızda Kalmasın'a konuşan Jahovic "Onlar küçük çocuk. Daha ne ilişkisi 15 yaşındalar. Neyi konuşuyoruz? Onlarınki arkadaşlık zaten bir şey yok ki" dedi.

Oğlu Yaman, Pınar Altuğ'un kızı Su ile görüntülenmişti: Emina Jahovic ilk kez konuştu - 1

ve Emina Jahovic de 2008'de dünyaevine girmişti. Yaman ve Yavuz isimlerini verdikleri iki oğulları olan çift, 2018 yılında boşanmıştı.

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan ile 2008 yılında dünyaevine girmişti

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