Oğlu Yaman, Pınar Altuğ'un kızı Su ile görüntülenmişti: Emina Jahovic ilk kez konuştu

Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan çiftinin kızı Su ile Mustafa Sandal ile Emina Jahovic'in oğlu Yaman, temmuz ayında Göcek'te görüntülenmişti.

Aramızda Kalmasın'a konuşan Jahovic "Onlar küçük çocuk. Daha ne ilişkisi 15 yaşındalar. Neyi konuşuyoruz? Onlarınki arkadaşlık zaten bir şey yok ki" dedi.

