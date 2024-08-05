Oğlu Yaman, Pınar Altuğ'un kızı Su ile görüntülenmişti: Emina Jahovic ilk kez konuştu

Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan çiftinin kızı Su ile Mustafa Sandal ile Emina Jahovic'in oğlu Yaman, temmuz ayında Göcek'te görüntülenmişti.
Aramızda Kalmasın'a konuşan Jahovic "Onlar küçük çocuk. Daha ne ilişkisi 15 yaşındalar. Neyi konuşuyoruz? Onlarınki arkadaşlık zaten bir şey yok ki" dedi.
Mustafa Sandal ve Emina Jahovic de 2008'de dünyaevine girmişti. Yaman ve Yavuz isimlerini verdikleri iki oğulları olan çift, 2018 yılında boşanmıştı.
Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan ile 2008 yılında dünyaevine girmişti
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