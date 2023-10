Oğlunu kaçırmak için adam tuttuğu iddia edilen Cher sessizliğini bozdu

"Believe”, “I Got You Babe” ve “If I Could Turn Back Time” gibi hit şarkılara imza atan ünlü pop şarkıcı Cher, uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele eden 47 yaşındaki oğlu Elijah Blue Allman’ı kaçırması için dört kişiyi tuttuğu iddiasıyla gündeme gelmişti.



"DÖRT ADAM TUTTU, OĞLUNU KAÇIRDI" İDDİASI

Elijah Blue Allman’ın eşi Marie King, Cher'in barışmalarına engel olmak için eşini kaçırttığını ifade etmişti. King, "4 kişi odamıza geldi ve Allman'ı alıp götürdü. Adamlar, kendilerini Allman'ın annesinin tuttuğunu söyledi" demişti.