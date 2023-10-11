Oğlunu kaçırmak için adam tuttuğu iddia edilen Cher sessizliğini bozdu

"Believe”, “I Got You Babe” ve “If I Could Turn Back Time” gibi hit şarkılara imza atan ünlü pop şarkıcı Cher, uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele eden 47 yaşındaki oğlu Elijah Blue Allman’ı kaçırması için dört kişiyi tuttuğu iddiasıyla gündeme gelmişti.
"DÖRT ADAM TUTTU, OĞLUNU KAÇIRDI" İDDİASI
Elijah Blue Allman’ın eşi Marie King, Cher'in barışmalarına engel olmak için eşini kaçırttığını ifade etmişti. King, "4 kişi odamıza geldi ve Allman'ı alıp götürdü. Adamlar, kendilerini Allman'ın annesinin tuttuğunu söyledi" demişti.
"ANNE OLMAK BUDUR"
Konuyla ilgili sessizliğini bozan Cher, People'a bu söylentinin doğru olmadığını açıkladı.
"Amerika Birleşik Devletleri'ndeki milyonlarca insanın yaşamadığı hiçbir sorundan muzdarip değilim" diyen Cher, sözlerine şöyle devam etti:
"Ben bir anneyim. Bu benim işim; öyle ya da böyle, çocuklarıma yardım etmeye çalışmak. Çocuklarınız için her şeyi yaparsınız. Onlara yardım edebildiğin zaman bunu yap çünkü anne olmak budur. Ama bu, gönül yarasıyla bile mutluluk verici; çoğunlukla çocuklarınızı düşündüğünüzde, sadece gülümsersiniz, onları seversiniz ve onların yanında olmaya çalışırsınız. Ben ebeveynlik hakkında devasa bir şeyi, bilmediğim bir şeyle doldurabilirim. Denemeye devam ediyorum."
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