Oğlunun vefatıyla sarsılan Hülya Yiğitalp'ten yeni paylaşım
Oyuncu ve eski manken Hülya Yiğitalp’in oğlu Yiğit Tokbey, 17 Ocak 2024'te BD'de geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybetti. Evlat acısıyla sarsılan Yiğitalp, son paylaşımında oğluna olan özlemini dile getirdi.
Oyuncu, ses sanatçısı ve eski manken Hülya Yiğitalp’in uzay mühendisi olan en büyük oğlu Yiğit Tokbey, 17 Ocak 2024'te California'da geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybetmişti.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla oğluna olan özlemini dile getiren ünlü isim, bu karelere bir yenisini daha ekledi.
"GENE GELSEN, KARŞILASAM SENİ"
Oğluyla daha önce çekilen fotoğrafını paylaşan Hülya Yiğitalp, "Gene gelsen, gene karşılasam seni, sevinçten havalara uçsam" ifadelerini notunu düştü.
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