Oğlunun vefatıyla sarsılan Hülya Yiğitalp'ten yeni paylaşım

Oyuncu, ses sanatçısı ve eski manken Hülya Yiğitalp’in uzay mühendisi olan en büyük oğlu Yiğit Tokbey, 17 Ocak 2024'te California'da geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybetmişti.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla oğluna olan özlemini dile getiren ünlü isim, bu karelere bir yenisini daha ekledi.