Oğulcan Engin, İlayda Alişan'ın doğum gününü kutladı

Uzun süredir işletmeci Oğulcan Engin ile aşk yaşayan oyuncu İlayda Alişan 29 yaşına bastı. Oyuncunun sevgilisi Oğulcan Engin, sosyal medya hesabından Alişan'ın bir fotoğrafını paylaşarak doğum gününü kutladı. Engin paylaşımına ''İyi ki doğdun köfte'' notunu düştü.

Öte yandan Oğulcan Engin, daha önce İlayda Alişan ile ilişkisi için "Biz İlayda ile zaten arkadaştık ve arkadaşlığımız sevgiye dönüştü" ifadelerini kullanmıştı.

