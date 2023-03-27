Oğulcan Engin ile Miray Daner'den mutluluk pozu

Bir süredir aşk yaşayan ve ilişkilerini gözlerden uzak tutan Miray Daner ile Oğulcan Engin'in arasında geçtiğimiz haftalarda kriz yaşandığı iddia edilmişti.
Oğulcan Engin'in sevgilisi Miray Daner'in iki yıl önceki flörtüyle tekrar mesajlaşmasını yakalayıp ilişkiyi bitirdiği öne sürülmüştü.
AŞKA GELDİLER
İddialarla ilgili herhangi bir açıklama yapmayan ünlü çiftten mutluluk pozu geldi.
Miray Daner, Oğulcan Engin ile siyah beyaz pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.
Daner ile Engin'in mutluluk pozu büyük ilgi gördü.