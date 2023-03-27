Oğulcan Engin ile Miray Daner'den mutluluk pozu

AŞKA GELDİLER

İddialarla ilgili herhangi bir açıklama yapmayan ünlü çiftten mutluluk pozu geldi.



Miray Daner, Oğulcan Engin ile siyah beyaz pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.



Daner ile Engin'in mutluluk pozu büyük ilgi gördü.