Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir'e sürpriz

Yaklaşık 3 ay önce şarkıcı Oğuzhan Koç ile nikah masasına oturan oyuncu Demet Özdemir, Bakü dönüşü eşinin kendisine yaptığı sürprizi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir'e sürpriz

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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan balayı fotoğrafları

ile , birkaç ay önce görkemli bir törele dünyaevine girdi. Şimdilerde mutlu evlilikleri süren ve yoğun bir şekilde çalışan çift, son paylaşımlarıyla adlarında söz ettirdi.

Birkaç gün önce Bakü'ye giden 30 yaşındaki Demet Özdemir, geçtiğimiz akşam eve döndü. Oğuzhan Koç ise eşine çiçek göndererek güzel oyuncuya sürpriz yaptı.

"EVE HOŞ GELDİN"

Eşinin gönderdiği, üzerinde "Eve hoş geldin azizim" yazan bir not bulunan çiçekleri Instagram hesabından paylaşan ünlü isim, yayınladığı fotoğrafa Koç'u da etiketleyerek; "Karşılama hem rom, hem kom" mesajını yazdı.

Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir'e sürpriz - 1

37 yaşındaki şarkıcı da Özdemir'in paylaşımını kendi hesabından kalp emojisiyle yayınladı. Ünlü çiftin romantik paylaşımları, sosyal medyada gündem oldu.

EŞİ VE ARKADAŞLARIYLA MARMARİS'TE

Öte yandan geçtiğimiz hafta da arkadaşlarıyla Marmaris'e tatile giden ünlü çiftten Özdemir, keyifli anlarını sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Ünlü oyuncu, eşiyle romantik pozlarını da yayınlamıştı.

Özdemir, paylaşımına "Marmaris günlüğü, sizi seviyorum" notunu düşerken, Oğuzhan Koç da eşine kalpli göz emojsiyle yorum yapmıştı.

Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir'e sürpriz - 2

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