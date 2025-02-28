Okan Bayülgen ile Selin Atasoy ayrıldı! 11 yıllık aşk bitti

Şu sıralar Drakula oyunuyla gündemde olan Okan Bayülgen'in 11 yıldır aşk yaşadığı prodüktör Selin Atasoy ile yollarını ayırdığı iddia edildi. Sabah'ın haberine göre, ikili geçtiğimiz ay ayrılma kararı aldı.



Ünlü çiftin 11 yıllık ilişkisi sona erdi. Çiftin ayrılık nedeni ise bilinmiyor.

Okan Bayülgen daha önce dört kez nikah masasına oturmuştu. 2008'de son evliliğini Şirin Ediger ile yapan Bayülgen'in bu evlilikten İstanbul adında bir kız çocuğu dünyaya geldi.

