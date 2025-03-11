Okan Bayülgen'den Selin Atasoy açıklaması: Ayrılmadık

Şu sıralar Drakula oyunuyla gündemde olan Okan Bayülgen ile 11 yıldır aşk yaşadığı prodüktör Selin Atasoy geçtiğimiz haftalarda ayrılık iddialarıyla gündeme gelmişti. Ünlü çiftin geçtiğimiz ay ayrılma kararı aldığı öne sürülmüştü.

OKAN BAYÜLGEN'DEN SON NOKTA

Sibel Arna'nın YouTube programına konuk olan Okan Bayülgen, Selin Atasoy ile ayrılık iddialarına son noktayı koydu.

İlişkilerinin devam ettiğini ifade eden ünlü isim, “O haberler belli aralıklarla çıkıyor. ‘Dur bakayım bunda uzun süredir bundan bahsetmiyoruz” falan filan diye... " dedi.