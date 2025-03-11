Okan Bayülgen'den Selin Atasoy açıklaması: Ayrılmadık
Okan Bayülgen ile Selin Atasoy, geçtiğimiz haftalarda 11 yıllık aşklarını noktaladıkları iddiasıyla gündeme gelmişti. Ünlü isim, ayrılık dedikodularına noktayı koydu.
Şu sıralar Drakula oyunuyla gündemde olan Okan Bayülgen ile 11 yıldır aşk yaşadığı prodüktör Selin Atasoy geçtiğimiz haftalarda ayrılık iddialarıyla gündeme gelmişti. Ünlü çiftin geçtiğimiz ay ayrılma kararı aldığı öne sürülmüştü.
OKAN BAYÜLGEN'DEN SON NOKTA
Sibel Arna'nın YouTube programına konuk olan Okan Bayülgen, Selin Atasoy ile ayrılık iddialarına son noktayı koydu.
İlişkilerinin devam ettiğini ifade eden ünlü isim, “O haberler belli aralıklarla çıkıyor. ‘Dur bakayım bunda uzun süredir bundan bahsetmiyoruz” falan filan diye... " dedi.
Öte yandan Okan Bayülgen daha önce dört kez nikah masasına oturmuştu. 2008'de son evliliğini Şirin Ediger ile yapan Bayülgen'in bu evlilikten İstanbul adında bir kız çocuğu dünyaya geldi.
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