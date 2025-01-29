Okay Köksal'ın kızı 8. kattan düşmüştü: Azra'nın sağlık durumunu anlattı
Survivor 2019 yarışmacısı milli güreşçi Okay Köksal'ın 15 yaşındaki kızı Azra, geçtiğimiz aralık ayında 8. kattan düşmüş ve yaralanmıştı. Köksal, kızının sağlık durumunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla anlattı.
Milli güreşçi Okay Köksal, 2019 yılında Survivor'a katılmış ve yarışmayı üçüncü olarak tamamlamıştı. Gözlerden uzak bir yaşam süren Köksal'ın 15 yaşındaki kızı Azra, birkaç ay önce 8. kattan düşmüş ve yaralanmıştı.
Tedavisi süren Azra'dan haber geldi. Okay Köksal, günler sonra yaptığı paylaşımla kızının sağlık durumu ile gelişmeleri takipçileriyle paylaştı.
KÖKSAL'DAN GÜNLER SONRA İLK PAYLAŞIM
"Sevgili dostlar, Kızım Belinay Azra'nın yaşadığı talihsiz kazadan bu yana herhangi bir paylaşım yapmadık. Bu süreçte, önceliğimiz onun iyileşme sürecine odaklanmak ve olayın hassasiyetine saygı göstermekti" diyerek devam etti:
"Şükürler olsun ki, Belinay Azra tedavi sürecinin en zorlu aşamalarını geride bıraktı ve şimdi doktorlarımızın yönlendirdiği tedavi planına sabır ve kararlılıkla devam ediyor."
"BU SÜREÇTE MORAL KAYNAĞIMIZ OLDUNUZ"
Okay Köksal, sözlerini "Onun güçlü duruşu bize umut verirken, sizlerden gelen dualar ve destekler bu süreçte moral kaynağımız oldu. Her zaman yanımızda olduğunuz ve güzel dileklerinizle bizlere güç verdiğiniz için teşekkür ederiz. Sevgiyle kalın" diye tamamladı.
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