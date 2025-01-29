Okay Köksal'ın kızı 8. kattan düşmüştü: Azra'nın sağlık durumunu anlattı

Tedavisi süren Azra'dan haber geldi. Okay Köksal, günler sonra yaptığı paylaşımla kızının sağlık durumu ile gelişmeleri takipçileriyle paylaştı.

Milli güreşçi Okay Köksal , 2019 yılında Survivor 'a katılmış ve yarışmayı üçüncü olarak tamamlamıştı. Gözlerden uzak bir yaşam süren Köksal'ın 15 yaşındaki kızı Azra , birkaç ay önce 8. kattan düşmüş ve yaralanmıştı.

KÖKSAL'DAN GÜNLER SONRA İLK PAYLAŞIM

"Sevgili dostlar, Kızım Belinay Azra'nın yaşadığı talihsiz kazadan bu yana herhangi bir paylaşım yapmadık. Bu süreçte, önceliğimiz onun iyileşme sürecine odaklanmak ve olayın hassasiyetine saygı göstermekti" diyerek devam etti:

"Şükürler olsun ki, Belinay Azra tedavi sürecinin en zorlu aşamalarını geride bıraktı ve şimdi doktorlarımızın yönlendirdiği tedavi planına sabır ve kararlılıkla devam ediyor."