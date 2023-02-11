Oktay Kaynarca: Böyle bir dayanışma bu topraklara mahsustur

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 45 saniye süren deprem; Trabzon, Adana, Gaziantep, Malatya, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye, Samsun ve Hatay’da da hissedildi. 10 ili etkileyen depremlerde binlerce ölü ve yaralı var. Kurtarma çalışmaları halen sürüyor.



Haluk Levent'in kurucusu olduğu AHBAP ile depremzedelere yardım için çalışan Oktay Kaynarca sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.



"MÜTHİŞ BİR DAYANIŞMA ÖRNEĞİ BU"



Kaynarca, "Böyle bir dayanışma örneği ancak bu topraklara mahsustur. Bütün bir ülke, buna Azerbaycan da dahil, deprem bölgesindekiler kadar acı çekiyor; yürekleri onlarla atıyor, yediklerinden, yataklarından, ısınmaktan utanıyor. Müthiş bir dayanışma örneği bu. Yüreğine sağlık benim has milletim" ifadelerini kullandı.

TELEFONDA YARDIM TOPLADILAR



Oktay Kaynarca, depremin ardından Ahbap Derneği ile birlikte afetzedeler için destek kampanyası başlatan Haluk Levent'e katılmıştı. Oyuncu, Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu, Özge Özpirinçci, İrem Helvacıoğlu ve Kıvanç Kasabalı ile telefonda çadırdan jeneratöre, güneş enerjisi şirketlerinden yemek şirketlerine kadar bir dizi firmayla görüşerek yardım organize etmişti. O anları izlemek için tıklayın.