Oktay Kaynarca, Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soruyu açtırdı: İşte milyonluk soru ve cevabı

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel bölümünde ünlü isimler yarıştı. Hülya Avşar ve Sefo bu özel akşamda hem yarışıp hem sevilen şarkılarıyla izleyicileri şenlendirdi. Geceye damga vuran isim ise 1 milyonluk soruya ulaşan Oyuncu Oktay Kaynarca oldu.



BEŞİNCİ İSİM OLDU



Başarılı bir şekilde ilerleyen Oktay Kaynarca, 11 soruya da doğru yanıt vererek 1 milyon TL'lik soruyu açtırmayı başardı. 400 bin TL'yi almaya hak kazanan Kaynarca, doğru cevap vermesi halinde kendisine 1 milyonu kazandıracak olan soruyu da gördü ancak yarışmadan çekilme kararı aldı.



1 MİLYONLUK SORU



Günümüzde kullandığımız takvime göre, Roma'da yaşayanlar için 4 Ekim 1582 gününden sonraki gün hangisi olmuştur?



A: 5 Ekim 1582



B: 15 Ekim 1582(DOĞRU YANIT)



C: 5 Kasım 1582



D: 15 Kasım 1582