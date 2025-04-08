Oktay Kaynarca, Kurtlar Vadisi efsanesi "Süleyman Çakır"ı unutmadı

Türk televizyon tarihine damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinin yıldızlarından Oktay Kaynarca sosyal medyada yaptığı paylaşımla gündeme geldi. 2003 yılında ilk bölümüyle ekrana gelen dizide Süleyman Çakır karakterini canlandıran oyuncu, geleneği bozmadı. 60 yaşındaki oyuncu, "21. vefat yıl dönümünde merhuma rahmet, sevenlerine başsağlığı dileklerimle." notuyla paylaşım yaptı.

İlk olarak 15 Ocak 2003 tarihinde yayınlanan dizinin ilk bölümünde izleyici karşısına çıkan Süleyman Çakır, 45. bölüme kadar dizide önemli bir rol oynamıştır.