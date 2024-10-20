Oktay Kaynarca'dan anne-oğul pozu
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alan Oktay Kaynarca, annesiyle verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncunun annesine benzerliğine yorum yağdı.
Daha önce "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz", "Ben Bu Cihana Sığmazam", "Adanalı", "Kurtlar Vadisi", "Yeditepe İstanbul", "Deli Yürek" gibi birçok yapımda rol alan Oktay Kaynarca, şimdilerde "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasının sunuculuğunu üstleniyor.
Sosyal medya paylaşımları ile adından söz ettiren Oktay Kaynarca, annesi Nursel Kaynarca ile objektif karşısına geçti.
"ANNE TAKVİYESİ ALMAK"
Annesiyle verdiği pozu, takipçilerinin beğenisine sunan ünlü oyuncu, paylaşımına "Anne takviyesi almak" notunu düştü.
Anne ve oğlun benzerliği gündem oldu. Kaynarca ve annesine "Allah yokluğunu göstermesin", "Annesine çok benziyor”, “Gözler annesinin tıpkısı” gibi yorumlar geldi.
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