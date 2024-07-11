Olivia Munn ile John Mulaney dünyaevine girdi

Uzun süredir herhangi bir yapımda rol almayan Olivia Munn, birkaç ay önce meme kanserine yakalandığını ve tedavi gördüğünü açıklamıştı. Yaşadığı zorlu süreci "Gerçek bir çöküş" olarak tanımlayan ünlü oyuncudan güzel bir haber geldi. Ünlü ismin uzun yıllardır birlikte olduğu John Mulaney ile dünyaevine girdiği ortaya çıktı.

NEW YORK'TA EVLENDİLER



People'da yer alan habere göre; ünlü çift, geçtiğimiz hafta sonu New York'ta bir arkadaşlarının evinde düzenlenen samimi bir törenle evlendi.



Mulaney'e yakın bir kaynak, People dergisine; törene katılan tek kişilerin oğulları Malcolm ve bir tanık olduğunu söyledi.

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