Olivia Munn ile John Mulaney dünyaevine girdi

"The Newsroom", "X-Men: Kıyamet" gibi yapımlarla tanınan ve meme kanseriyle mücadelsi takdir toplayan Olivia Munn, uzun yıllardır birlikte olduğu komedyen John Mulaney ile evlendi.

Olivia Munn ile John Mulaney dünyaevine girdi

Uzun süredir herhangi bir yapımda rol almayan Olivia Munn, birkaç ay önce meme kanserine yakalandığını ve tedavi gördüğünü açıklamıştı. Yaşadığı zorlu süreci "Gerçek bir çöküş" olarak tanımlayan ünlü oyuncudan güzel bir haber geldi.

Ünlü ismin uzun yıllardır birlikte olduğu John Mulaney ile dünyaevine girdiği ortaya çıktı.

Olivia Munn ile John Mulaney dünyaevine girdi - 1

NEW YORK'TA EVLENDİLER

People'da yer alan habere göre; ünlü çift, geçtiğimiz hafta sonu New York'ta bir arkadaşlarının evinde düzenlenen samimi bir törenle evlendi.

Mulaney'e yakın bir kaynak, People dergisine; törene katılan tek kişilerin oğulları Malcolm ve bir tanık olduğunu söyledi.

Meme kanseriyle mücadele eden Olivia Munn bir ameliyat daha oldu

Meme kanseriyle mücadele eden Olivia Munn bir ameliyat daha oldu

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2021 yılında bu yana mutlu bir beraberlikleri süren Olivia Munn ile John Mulaney'in Malcolm adında bir oğlu bulunuyor.

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