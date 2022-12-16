Ölmeye hazır olduğunu dile getiren Jane Fonda'dan sevindirici haber

Kansere yakalanan usta oyuncu Jane Fonda, ölmeye hazır olduğunu dile getirdikten sonra “Şimdiye Kadarki En İyi Doğum Günü Hediyesi” başlığıyla hayranlarına müjdeli haberi verdi.

Ölmeye hazır olduğunu dile getiren Jane Fonda'dan sevindirici haber

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Kanserle mücadele eden oyuncu Jane Fonda: Ölmeye hazırım

Kanserle mücadele eden oyuncu Jane Fonda: Ölmeye hazırım

Kansere yakalandığını açıklayan sinemanın yaşayan efsanelerinden oyuncu ve aktivist Jane Fonda, faniliği üzerine düşündüğünü ve ölmeye hazır olduğunu dile getirmişti. 84 yaşındaki Fonda, sosyal medya hesabından hayranlarına sevindirici bir haber verdi.

Ölmeye hazır olduğunu dile getiren Jane Fonda'dan sevindirici haber - 1

Ünlü oyuncu, paylaşımına “Şimdiye Kadarki En İyi Doğum Günü Hediyesi” yazarak "Geçen hafta onkoloğum bana hastalığımın gerilediğini ve kemoterapiyi bırakabileceğimi söyledi. Kendimi çok kutsanmış, çok şanslı hissediyorum. Dua eden ve güzel düşünceler gönderen hepinize teşekkür ederim" hayranlarını sevindirdi.

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