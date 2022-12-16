Ölmeye hazır olduğunu dile getiren Jane Fonda'dan sevindirici haber

Kansere yakalandığını açıklayan sinemanın yaşayan efsanelerinden oyuncu ve aktivist Jane Fonda, faniliği üzerine düşündüğünü ve ölmeye hazır olduğunu dile getirmişti. 84 yaşındaki Fonda, sosyal medya hesabından hayranlarına sevindirici bir haber verdi.

Ünlü oyuncu, paylaşımına “Şimdiye Kadarki En İyi Doğum Günü Hediyesi” yazarak "Geçen hafta onkoloğum bana hastalığımın gerilediğini ve kemoterapiyi bırakabileceğimi söyledi. Kendimi çok kutsanmış, çok şanslı hissediyorum. Dua eden ve güzel düşünceler gönderen hepinize teşekkür ederim" hayranlarını sevindirdi.