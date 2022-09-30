Ölümden dönen Killa Hakan'dan aylar sonra ilk mesaj: Dünyayı bir anlık terk ettim

Almanya'da yaşayan şarkıcı Killa Hakan yoğun bakımda günler süren tedavisinin ardındna yayınladığı mesajda, "Dünyayı bir anlık terk ettim ve Allah'a şükür geri döndüm. Yavaş yavaş, sakin sakin iyileşme yolunda gidiyorum" dedi.

Ölümden dönen Killa Hakan'dan aylar sonra ilk mesaj: Dünyayı bir anlık terk ettim

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Geçtiğimiz mart ayında corona virüse yakalanan ardından da yoğun bakımda tedavi gören Killa Hakan (49), yaşadığı zorlu günlerin ardından ilk kez konuştu.

Virüsün böbreklerine ve akciğerlerine hasar vermesinin ardından bağışıklık sistemi çöken ünlü rapçi, "Dünyayı bir anlık terk ettim ve Allah'a şükür geri döndüm" dedi.

Killa Hakan şöyle konuştu: "Selamlar arkadaşlar. Baya oldu bir şey paylaşmadım. Çok kötü günler geçirdim. Tüm dualarınız ve destekleriniz için teşekkür ederim. Yavaş yavaş, sakin sakin iyileşme yolunda gidiyorum bakalım nasıl olacak? Gelişmeleri paylaşacağım seviyorum sizleri. En önemlisi sağlık gerisi yalan mücadeleye devam"

Ölümden dönen Killa Hakan'dan aylar sonra ilk mesaj: Dünyayı bir anlık terk ettim - 1

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